(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: com marcante autoridade na lida com questões de família suas atitudes o farão se sentir compensado. Interesses: o dia será mais positivo graças a bom relacionamento com colegas ou associados no seu trabalho. Nas finanças, indicações de vantagens e acerto. Vida íntima: novidades.

Tags:

Quinta-feira