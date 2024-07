(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: com a boa posição da Lua em signo do elemento Terra você pode se dar a ações que o levem à concretização dos seus planos na rotina em família. Interesses: o quadro do dia aconselha maiores empenho e dinamismo na lida com o seu trabalho. Vida íntima: solução de questões íntimas.