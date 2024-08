(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: em momento de afirmação, você terá proveitosa convivência com pessoas mais próximas. Interesses: quadro positivo para a sua lida material com boa novidade em seu trabalho. Vida íntima: no passar do dia os fatos irão fazê-lo centro das atenções e cuidados na relação com íntimos.