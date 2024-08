(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: com boa posição, este seu sábado trará maior participação na convivência com as pessoas mais próximas. Interesses: o dia mostra continuidade nas ações que tratam das atividades que se beneficiam de suas lógica e firmeza. Vida íntima: procure hoje evitar intolerância e rispidez.

Tags:

sábado