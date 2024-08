(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: momento vantajoso e muito positivo com suas novas amizades e nos assuntos ligados a parente próximo. Interesses: seu dia será marcado por influências positivas nas decisões e planos com dinheiro, bens, patrimônio ou emprego. Vida íntima: muitas novidades com os assuntos íntimos.