(22 de dezembro a 20 de janeiro) - A semana: ao longo da semana a sua interferência em assunto de outras pessoas o levará a enfrentar problema de relacionamento. Interesses: habilidade posta à prova na lida com dívidas. No trabalho, atente a agenda e compromissos. Vida íntima: dias de satisfação com pessoa bastante íntima.

Tags:

Domingo