(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: em família, procure apoio e ajuda e exercite mais a sua paciência não se deixando levar pela intolerância. Interesses: hoje, as suas preocupações com assuntos financeiros e de trabalho podem levá-lo a momento de mau humor e irritação. Vida íntima: vivencia bem harmônica no amor.