(22 de dezembro a 20 de janeiro) - A semana: suas relações sociais terão movimentação intensa em fase de habilidade no trato com o público. Interesses: você terá, nesta semana, quadro de favores no trato com assuntos financeiros e compromissos em dias de acerto no trabalho. Vida íntima: harmonia que lhe trará tranquilidade.

