(22 de dezembro a 20 de janeiro) - Destaque: o Sol transita a partir de hoje a sua 1ª casa zodiacal atuando sobre suas tendências naturais, individualidade, forma de se expressar e pessoas do seu entorno. Hoje: com apoio, você poderá cuidar de pequenos projetos de mudanças no cotidiano pessoal. Boas iniciativas nas finanças.

sábado