(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: fase que o verá preparado para enfrentar a rotina de pendências em dia de elemento positivo no trato pessoal. Interesses: suas opções com o trabalho se ampliarão e o farão merecedor de maior atenção de colegas e associados. Vida íntima e sentimentos: tenha cuidado com as críticas.