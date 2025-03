(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: a influência de pessoa estranha o fará agir por impulso e de forma impensada no trato pessoal. Interesses: molda-se ao longo do dia quadro que o favorecerá por sua prudência nos gastos e dívidas. Vida íntima e sentimentos: com íntimo evite decisões apressadas e pouco avaliadas.