(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: momento astral marcado por influências que apontam participação e controle rigoroso de sua rotina. Interesses: não descuide de detalhes ao tratar do trabalho e aja com maior racionalidade e equilíbrio com seu dinheiro. Vida íntima e sentimentos: inesperada surpresa com íntimos.