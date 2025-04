(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: procure ouvir conselho e não exagere suas reações com pessoa próxima. Interesses: sua persistência e valores e conceitos poderão trazer atrito com colegas ou colaboradores no trabalho. Vida íntima e sentimentos: franqueza e muita cooperação dos íntimos poderão mudar o seu ânimo.