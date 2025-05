(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: momento astral no qual os seus pensamentos e ações estarão mais voltados para problemas e dúvidas no trato pessoal. Por isso, controle-se e se motive com otimismo. Interesses: boa posição para as finanças e tarefas de trabalho. Vida íntima e sentimentos: novidades interessantes.