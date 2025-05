(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: ao longo do fim de semana aja pela própria consciência e vontade e procure ser mais flexível e tolerante com as pessoas. Interesses: quadro de risco nos seus gastos. Procure ser mais contido. Vida íntima e sentimentos: afetividade muito destacada. Relações íntimas bem valorizadas.

sábado