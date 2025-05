(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: um quadro desfavorável fará mais sensível ao comportamento de pessoas que lhe são mais próximas. Interesses: vantagem no trato com dinheiro e em interesses com bens e propriedade. Vida íntima e sentimentos: dia de mudança inesperada na lida íntima. Sensibilidade a ser controlada.