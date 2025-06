(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: você hoje se verá muito exigente na lida com assunto pessoal em dia de boa vivência com amigos. Interesses: um quadro benéfico o ajudará com a profissão e planos nesse campo. Vida íntima e sentimentos: na vida afetiva é importante que você mostre tolerância com os mais íntimos.