(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: com boa influência em seu signo você se verá mais sensível e irritável na lida com a família e amigos com os quais mostrará seu gênio forte. Interesses: bom quadro financeiro com a influência de estranhos sobre seu trabalho. Vida íntima e sentimentos: notícias que o inquietarão.