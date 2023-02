(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: momento em que a boa posição em seu signo aponta novos caminhos para suas relações pessoais e assunto de bens e morada. Interesses: os aspectos que marcam o dia indicam entusiasmo com as mudanças no trato dos compromissos financeiros. Vida íntima: seja mais otimista e confiante.