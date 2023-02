(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: beneficiado pelas posições do dia, você deve evitar reações de intolerância em relação às pessoas próximas. Seja conciliador em família. Interesses: atente aos compromissos com dinheiro. Hoje, você estará mais sensível às críticas no trabalho. Vida íntima: satisfação com íntimos.

