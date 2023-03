(23 de outubro a 21 de novembro) - A semana: estes dias trarão boa influência com a materialização de antigos planos pessoais, embora tudo dependa de sua determinação para agir no cotidiano. Interesses: disposição criativa com assuntos profissionais. Vida íntima: afetividade colocada à prova em momento de carência e solidão.