(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: o apoio de pessoa próxima o ajudará na solução de pendência em família. Interesses: o quadro do dia é de favorecimento e acerto com as suas iniciativas quando ligadas a dinheiro. Atente mais às obrigações de trabalho. Vida íntima: lida íntima em dia de dúvidas e questionamentos.

Tags:

Agosto 2023