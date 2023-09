(23 de outubro a 21 de novembro) - Seu dia: a boa influência em seu signo trará novos elementos que o beneficiarão nos desafios no cotidiano e relação com pessoas próximas. Interesses: vantagem financeira em razão de suas ações. Mesmo assim, evite os gastos fúteis. Vida íntima: mudança de ânimo na lida com pessoas íntimas.

Quinta-feira