(23 de outubro a 21 de novembro) - Seu dia: momento em que a influência em seu signo ampliará suas habilidade e capacidade dedutiva no trato de assuntos pendentes. Interesses: acuidade financeira e boa posição material que resultarão em nova vantagem no trabalho e na lida com bens. Vida íntima: estabilidade em seus afetos.