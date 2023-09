(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: posição benéfica em seu signo irá gerar quadro de superação de problemas na condução de sua rotina. Bom momento no trato com público e a política. Interesses: dedique-se com maior empenho ao controle de dinheiro e seus compromissos. Vida íntima: boa novidade nas relações íntimas.

Tags:

Quinta-feira