(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: com a forte posição da Lua em signo do mesmo elemento há hoje indicação de dificuldade com seus relacionamentos e decepção com pessoas bastante próximas. Interesses: modere seus impulsos por gastos impensados e aja com mais cuidado. Vida íntima: controle as palavras ou críticas.

Quinta-feira