(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: em quadro de tranquilidade os elementos se conjugam de forma bem clara para fazê-lo mais participante e próximo da rotina com a família. Interesses: dia de entendimento no trabalho com seus planos facilitados. Nas finanças, mudança de decisões. Vida íntima: seja menos exigente.

Quinta-feira