(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: em situações mais complicadas procure agir com cautela com as pessoas mostrando cuidado e contenção ao tratar dos seus problemas. Interesses: o quadro é positivo com as finanças, no seu trabalho e em contato com pessoas estranhas. Vida íntima: momento de conter as fortes emoções.

Quinta-feira