(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: com a influência da Lua em seu signo você terá bons momentos em dia bem positivo na sua lida com assuntos da educação. Interesses: apesar de influência benéfica nas finanças, procure controlar os seus gastos. No trabalho, decisões compensadoras. Vida íntima: alegria e emoções.

Quinta-feira