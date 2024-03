(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: o quadro que prevalece ao longo do dia o favorecerá por inesperado apoio de amigo no trato de novas pendências pessoais. Interesses: acerto para os assuntos com dinheiro e na rotina de seu trabalho. Compensação. Vida íntima: carência de afeto e atenção que o fará muito exigente.

Tags:

Quinta-feira