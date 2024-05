(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: confiança e harmonia deverão marcar as suas relações de amizade. Bom quadro em família. Interesses: agora você irá se posicionar de forma mais aberta e receptiva em relação às novidades, afastando as dúvidas de dias passados. Vida Íntima: procure controlar mais as suas emoções.

Quinta-feira