(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: você será hoje particularmente beneficiado por forte influência que lhe trará quadro positivo na busca por novas opções com bens em família. Interesses: segurança e habilidade na lida com assuntos de seu trabalho. No campo financeiro, boa influência. Vida íntima: quadro estável.

Tags:

Quinta-feira