(23 de outubro a 21 de novembro) - A semana: os próximos dias trarão aspecto que beneficiará sua lida com o público e atividades de grupo. Interesses: momento em que aura de facilidade financeira virá de boa posição material e profissional, com reflexos fortes sobre o seu desempenho no trabalho. Vida íntima: sensibilidade.

