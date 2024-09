(23 de outubro a 21 de novembro) - A semana: durante esta fase procure controlar a sua sensibilidade nos relacionamentos mais próximos. Interesses: momento propício para assuntos das finanças e ganhos no trabalho em dias nos quais novas opções podem surpreendê-lo. Vida íntima: emoções fortes com as novidades da lida íntima.

