(23 de outubro a 21 de novembro) - A semana: em termos pessoais você encontrará ajuda e apoio para a condução de sua rotina. Problemas serão superados desde que aja com cautela. Interesses: dias de surpresa agradável no campo material. Vida íntima: semana de favorecimento por aspectos positivos no relacionamento com íntimos.

