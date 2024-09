(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: momento em que necessidade inesperada poderá levá-lo a procurar apoio e conselhos de pessoas próximas. Interesses: bom trato com dinheiro em dia marcado por novidades e fatos que irão concentrar as suas atenções e cuidados. Vida íntima: satisfação na sua convivência com íntimos.