(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: quadro pessoalmente benéfico, apesar de desencontros com pessoas muito amigas. Interesses: dia em que suas finanças estarão protegidas naquilo que se ligar aos planos para o seu futuro com o trabalho. Acerto na lida com dinheiro. Vida íntima: procure o diálogo e faça concessões.