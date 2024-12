(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: você terá hoje vantajosa possibilidade de solução de pendência com parentes ou amigo. Interesses: suas decisões trarão um resultado positivo e inesperado pela vantagem do momento de acertada lida com dinheiro. Vida íntima e sentimentos: inquietação injustificada mudará seu ânimo.