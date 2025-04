(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: as influências do dia o aconselham a buscar no diálogo a solução para demandas de parentes. Interesses: boa relação com negócios e o trato de assuntos financeiros pendentes. Mas, evite compromissos. Vida íntima e sentimentos: suas reações deverão ser mais moderadas e prudentes.

Tags:

sábado