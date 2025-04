(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: quadro que mostra alguns elementos de satisfação com as atitudes de pessoa amiga e mais experientes. Interesses: tendência ao descuido e desinteresse no trato com seus compromissos e finanças. Vida íntima e sentimentos: mostre seus sentimentos e os seus desejos. Alegria contida.

