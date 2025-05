(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: com os aspectos do momento há posição que marca de forma benéfica as suas relações. Interesses: quadro de equilíbrio financeiro, lucros imprevistos e sorte. Apoio de pessoas próximas em assuntos das finanças. Vida íntima e sentimentos: acertadas decisões nas questões delicadas.

sábado