(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: há em seu signo um bom aspecto que será razão de mudanças em sua rotina. Interesses: procure enfrentar os problemas com maior confiança. Você terá equilíbrio nas suas atitudes com bons frutos de decisões passadas. Vida íntima e sentimentos: procure a conciliação com os íntimos.