(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: há hoje um quadro marcado por mudança nas suas relações pessoais. Por isso, procure planejar cuidadosamente seus passos. Interesses: momento benéfico nas finanças e nas demandas materiais com suas obrigações de trabalho. Vida íntima e sentimentos: com íntimos, use sua intuição.