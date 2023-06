(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: a boa posição da Lua lhe dará maior equilíbrio nos interesses por fatos do passado e lembranças das relações em família. Interesses: momento de muita movimentação em seu cotidiano de trabalho com acerto com o seu dinheiro. Vida íntima: quadro de boa partilha e afeto. Sensualidade.