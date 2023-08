(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: diante das posições em seu signo, aja de forma mais contida sem agressividade ou irritação que podem lhe trazer inquietação. Interesses: com o quando benéfico do dia procure se concentrar nos planos ligados ao seu dinheiro. Vida íntima: alegria exposta nas relações com íntimos.

Agosto 2023 | sábado