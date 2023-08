(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: controle suas reações e mude conceitos e decisões em caso de confronto ou oposição aos seus planos e propostas. Interesses: acerto e ganho com seu dinheiro. Insatisfação com atividades de uma rotina mais repetitiva no trabalho. Vida íntima: dê maior atenção às ações de íntimos.

