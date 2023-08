(21 de maio a 20 de junho) - A semana: uma indicação positiva mostra dias proveitosos e isso se dará com mudanças na sua forma de condução da rotina. Interesses: surpresas agradáveis com o próprio dinheiro em dias de reencontro de motivações no trabalho. Vida íntima: novos relacionamentos vão mudar sua rotina íntima.

Agosto 2023