(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: hoje, sua autoconfiança poderá resultar de uma boa relação com amigos recentes. Por isso, seja otimista. Interesses: em dia de vantagem com dinheiro, tenha um comportamento realista nas exigências da rotina e trabalho. Vida íntima: vivência com íntimos que lhe reserva novidades.

Tags:

Agosto 2023