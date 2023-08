(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: um bom aspecto lhe trará influência positiva com seu comportamento mostrando maior autoconfiança e bom ânimo. Interesses: procure agir com cautela nos gastos e evite as dívidas. Com paciência e tolerância você superará obstáculo e entrave da rotina. Vida íntima: alegria contida.

Agosto 2023