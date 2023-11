(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: momento que o fará partilhar experiência em torno de problema ou demandas de ordem familiar. Interesses: bom quadro para as finanças. Mas, não se envolva com pessoas que mostrem índole negativa para enredá-lo em problemas no trabalho. Vida íntima: tranquilidade que vai ajudá-lo.